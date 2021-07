To je druga slovenska medalja na letošnjih OI po bronu kolesarja Tadeja Pogačarja ter skupno 25. za Slovenijo na poletnih igrah.

Čeh je imel na progi en dotik, medtem ko je bil tretji Nemec prav tako brez dotika, a toliko počasnejši od odličnega slovenskega predstavnika.

To je največji uspeh v karieri za 34-letnega Ljubljančana, ki je na svojih tretjih OI prišel do prvega odličja in to zlatega, šesto za samostojno Slovenijo na poletnih OI. V Riu 2016 je bil Savšek šesti, v Londonu 2012 pa osmi.

Za slovenske slalomiste na divjih vodah je to tretje olimpijsko odličje, a prvo v kanuju. Pred tem sta bila srebrna kajakaša Andraž Vehovar v Atlanti 1996 in Peter Kauzer v Riu pred petimi leti.

Savšek je bil odličen že v nedeljskih kvalifikacijah, kjer je dosegel drugi čas, v polfinalu je bil potem z dotikom peti, v finalu najboljše deseterice, kjer se je na progo pokal šesti po vrsti, pa je odpeljal brez kakršne koli napake in prepričljivo prevzel vodstvo, do konca pa ga ni prehitel nihče več.

Slovak Matej Benuš, ki je imel prvi čas kvalifikacij, je bil šesti, najhitrejši iz polfinala Francoz Martin Thomas pa peti.