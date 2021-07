Srebro je po napaki v finalni predstavi osvojila 13-letna Brazilka Rayssa Leal, bron pa 16-letna Japonka Funa Nakayama. Bržkone gre za najmlajši zmagovalni oder v zgodovini olimpijskih bojev.

V športnem parku Ariake so morale tekmovalke v rolkanju v finalu predstaviti po dve vožnji, za vsako so imele na voljo 45 sekund, in pokazati pet trikov.

Vodilna brazilska skaterka Lealova je v drugi vožnji padla, tako da ni mogla več ogroziti točkovnega zbira Nishiye (15,26 točke), prav tako je napako storila tudi Nakayama, tako da je bila Brazilka druga s 14,64 točke, Nakayama pa tretja s 14,49.

Dan prej je v moški konkurenci Yuto Horigome postal prvi olimpijski prvak v rolkanju. Šlo je za olimpijsko premiero v tem športu, ki jo je na veliko veselje domačinov dobil japonski skater. Srebro je osvojil Brazilec Kelvin Hoefler, bron je pripadel Jaggerju Eatonu iz ZDA.

Rolkarje na teh OI zdaj čaka še preizkušnja v obeh konkurencah v parku.