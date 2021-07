Maribor je bil v drugem krogu prve lige najbolj prepričljiv, saj je odpihnil Domžale. Vijolični so obračun v Ljudskem vrtu odločili v prvem polčasu, ko so dosegli tri gole. Domžale so zelo zgodaj ostale z deseterico, potem ko je bil izključen kapetan Ibričić. Mura je v vlogi državnega prvaka krenila v novo sezono z dvema porazoma, Olimpija pa je vpisala le skromen remi proti Radomljam.

Vratar Vidmar reševal Olimpijo Olimpija je po zaspani evropski uverturi z Birkirkaro tudi v državno prvenstvo krenila z neprepričljivo predstavo. Trener Savo Milošević je zamenjal skoraj polovico udarne enajsterice, ki je imela premalo idej proti motiviranim Radomljam. Ljubljančanom je po uri igre začelo zmanjkovati moči, igralci so imeli težave s krči in morali so na klop. Novinec v ligi, ki domače tekme igra v Domžalah, saj športni park v Radomljah še vedno ni primerno okolje za organizacijo prvoligaških dvobojev, po dveh krogih ostaja neporažen. Ker so Radomlje očitno boljše od Birkirkare, je imela Olimpija ob Kamniški Bistrici več dela kot na premieri nove sezone. Gostitelji so se izkazali z ambiciozno igro z veliko teka in utečenim sistemom, ki je neuigranim Ljubljančanom povzročal sive lase. Olimpija je presekala pobudo Radomelj s hitrim protinapadom, ko je Aldair podal pred vrata, Petrov pa je le porinil žogo v mrežo, kar je bila njegova edina prava poteza na tekmi. Radomlje niso bile dolgo v zaostanku, potem ko je branilec Korun spremenil smer žogi po strelu Pogačarja in je bil vratar Vidmar nemočen. V zapisniku tekme ni bilo treh grešnikov Olimpije (Frelih, Bosić, Perović), ki so zakuhali nočni škandal med pripravami na Bledu, o katerem v klubu nikakor ne želijo govoriti. Olimpija je popravljala vtis v drugem polčasu, ko je v igro vstopil novi ljubljenec navijačev Nukić, vendar odločilnega preboja za zmago ni bilo. Vidmar je reševal svoje moštvo s sijajnimi obrambami in postal najboljši igralec tekme. Radomlje so imele v drugem polčasu namreč več zrelih priložnosti, da bi matirale favoriziranega nasprotnika, a je ostalo pri delitvi točk. Ljubljanski trener Milošević je po tekmi dejal, da Olimpija potrebuje nove okrepitve. »Dobro smo stali na igrišču in izpolnili vse taktične zamisli. Izkoriščali smo slabosti Olimpije. Zabili smo gol, lahko bi dali vsaj še dva. Prebrali smo Olimpijo, ker smo se nanjo dobro pripravili. Prikazali smo spodbuden obraz in v prvi ligi ne bomo samo nastopali,« je komentiral kapetan Radomelj Luka Cerar. Vratar Olimpije Nejc Vidmar je pristavil: »Remi je realen, čeprav smo iskali zmago. Pozna se, da se igralci še nismo začutili med seboj, vendar bo z vsako tekmo boljše. Moje obrambe? Zato sem v vratih. Verjamem, da bo letošnja Olimpija v boju za prvaka. Morali bomo zaigrati bolj agresivno.«