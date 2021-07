Dobra volja je najslabša

Zdaj se z vseh strani na dolgo in široko komentira, kako je novi slovenski veleposlanik v Sarajevu Damijan Sedar za predajo akreditivov oblekel narodno nošo. To pa je nekaj. »Za začetek smo lahko veseli,« razglablja kolega, nekdanji diplomat in izjemen poznavalec bosansko-slovenskih odnosov. »Lahko bi jo tudi slabše odnesli: v preteklosti se je znalo zgoditi, da so prišli alkoholiki, ki so se s službenim avtomobilom zaletavali v ljudi po sarajevskih cestah, tako da bi bil ta gospod lahko celo nekakšna osvežitev. Misliš, da je bolje v Washingtonu?«