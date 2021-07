Ko se spomnimo na avtomobile v filmih, se nam pred očmi vedno prikaže britanski agent 007 in njegovi štirikolesniki. Z razlogom: so neuničljivi in z njimi lahko James Bond počne (skoraj) vse. Nič čudnega, ko pa ima vozniške sposobnosti v malem prstu, pri roki pa številne pripomočke, ki mu pomagajo, da je z avtom kos še tako zahtevni oviri. Nekaj posebnega je bil tako lotus esprit S1, ki je v filmu Vohun, ki me je ljubil, leta 1977 uspešno odigral vlogo avta podmornice. Lotusi sicer od nekdaj veljajo za posebneže, njihova prvinska naloga pa je vozniku po žilah pognati adrenalin, saj stavijo na športnost z veliko začetnico. Nič drugačen ni model elise, ki je prodajno pot začel leta 1996.

Zasnova je preverjena: prostora za dva (ne preveč visoka) potnika, pogon zadaj, 118-konjski motor vgrajen sredinsko. Izdelan je iz karbona in aluminija, zato je teža nižja (vsega 725 kilogramov), maksimalna hitrost pa 240 km/h. Avto je sicer ime dobil po Elisi Artioli, vnukinji Romana Artiolija, ki je bil v času predstavitve prvi mož Lotusa in Bugattija. Pod avto sta se podpisala oblikovalec Julian Thomson in inženir Richard Rackham. »Ko je moj dedek kupil Lotus, smo se preselili v Anglijo. Projekt elise so začeli razvijati, ko sem imela vsega eno leto, in ga končali pri mojih treh letih. Bila sem na predstavitvi v Frankfurtu in nosila majico, na kateri je pisalo 'Ime mi je Elise'. Bila sem ponosna. Še danes se počutim odlično, ko sedem za volan tega avtomobila, saj so spomini nanj nepozabni,« pravi Elisa Artioli. Nekaj posebnega je bila različica 111S, ki je imela močnejši motor (145 KM/107 kW).

Različic california so izdelali 50

Leta 2000 so v Evropi uvedli strožje varnostne zahteve, zato je Lotus iskal razvojnega partnerja, ki bi pomagal pri financiranju. Vodilni pri General Motors so tako finančno podprli projekt, v zameno pa zahtevali, da lahko avto tržijo tudi pod znamkama Opel in Vauxhall. Šlo je za prvi lotus, ki so ga dizajnirali s pomočjo računalnika. Njegova dolžina je bila 3,78 metra, težo so mu povečali na 860 kilogramov, a dodali močnejši motor (121 KM/89 kW). Elise je bil znova na voljo tudi kot 111S, prepoznaven pa je bil po črni barvi karoserije in dveh rumenih črtah, ki sta se vlekli od prednjega do zadnjega dela. Za potrebe ameriškega trga so razvili maloserijsko izvedenko california, izdelali so jih zgolj 50, v posebni rumeni in rdeči barvi, notranjost je bila usnjena. Tretja generacija je s februarjem 2010 dobila nove prednje luči, 1,6-litrski motor je ustrezal okoljski normi euro 5 in imel moč 136 konjev (100 kW), v različici R900 celo 220 (162 kW). Modelno leto 2011 je bilo zadnje, ko je elise dobil dovoljenje za vožnjo po običajnih cestah, saj so Američani močno zaostrili varnostne zahteve.

Elise je v marsičem spremenil pogled na športne avtomobile, saj je bil zabaven za vožnjo. »Verjetno sem največja navijačica tega avtomobila, ki mi ga je dedek podaril, ko sem imela vsega štiri leta. Notranjost je bila iz modrega usnja. Všeč mi je, da je špartanski in čistih linij. Vožnjo z njim pa je težko ubesediti. Avto je imel neverjeten vpliv na moje življenje, je razlog, zakaj je vožnja postala moja strast,« se še spominja Elisa Artioli. Sprva je bilo predvideno, da bo elise prvič na ogled oktobra 1995 na salonu v Londonu, a so ga nato predstavili že mesec prej v Frankfurtu. Zunanjost je bila obarvana temnozeleno, notranjost je bila rumena. Posledica nizke teže je bil vsega 5,8-sekundni pospešek do stotice, kar je bilo sredi 90. letih izjemno hitro. Obvladovanje avtomobila je bilo enostavno, zavore učinkovite, da bi vozil hitro, pa ni bilo potrebno nadpovprečno vozniško znanje. Elise je izboljšal finančno situacijo v podjetju, saj so jih med letoma 1996 in 2000 prodali več kot 10.000, bil je najbolje prodajani lotus vseh časov. Njegov največji konkurent je bila mazda MX-5, ki še danes velja za najbolje prodajanega roadsterja.