Modna znamka Zmai, za katero stoji vsestranska umetnica Neli Štrukelj, je svojo novo zmajevko, kot pri znamki Zmai pravijo izjemnim ženskam, ki jih nič ne ustavi, našla v uspešni podjetnici Almi Kochavy. Prav življenjska zgodba podjetnice, ki stoji za uspešnim projektom Odprta kuhna, je bil navdih pri oblikovanju novega modela ženske torbice.

Sledi trajnostnim vrednotam

Alma Kochavy se je v svojem življenju preizkusila že v marsikateri vlogi. Med drugim je bila bolničarka, natakarica, TV-voditeljica in model za prestižne modne znamke v Milanu. Trenutno se poleg starševstva posveča vodenju že omenjenega uspešnega projekta ulične kulinarike, hkrati pa vodi še druge projekte, ki združujejo skupnost ter ji pomagajo rasti v sožitju z drugimi. Navdih znamke Zmai so prav ženske, kot je Kochavyjeva, polne energije, moči in poguma. In vsa te lastnosti je oblikovalka Štrukljeva povezala v nov model svoje torbe.

»Začelo se je pri hrani, saj postajamo vedno bolj ozaveščeni o izvoru in pomenu, zato pri tem projektu prednost dajejo izdelkom s kmetij, pridelanim v bližnji okolici in vzgojenim na trajnostni način,« je razložila Alma Kochavy ter poudarila, da velik pomen dajejo tudi odpadni embalaži, ki je iz biorazgradljivih materialov. In tem vrednotam sogovornica sledi tudi osebno pri izbiri modnih izdelkov. »Rada nakupujem izdelke domačih oblikovalcev in blagovnih znamk. Med priljubljenimi blagovnimi znamkami je tudi Zmai, saj njihove torbe nastajajo v domači delavnici v Sežani iz visokokakovostnih in trajnostnih materialov lokalnih dobaviteljev.«