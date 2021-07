Dokazov je nič koliko, prvemu od omenjenih primerov smo sami priče vsaj enkrat na teden, o drugem pa lahko, sploh v toplejših mesecih, ko so avtoceste močno obremenjene, poslušamo ob skoraj slehernem zastoju, ki je nastal zaradi hujše nesreče. Pa čeprav je ravno na avtocesti za voznice in voznike narediti vse prav še toliko lažje – če smo v levi koloni vozil, se moramo pomakniti do skrajnega levega roba pasu, desna kolona pa se mora pomakniti na odstavni pas. Pri tem je treba poudariti, da se morata obe koloni tako postaviti že v počasnem premikanju in je tako v primeru zastoja reševalni pas že zagotovljen. Je lahko za voznico ali voznika sploh kaj lažjega, kot upoštevati zapisano? Pri čemer ob vsem skupaj na avtocestah in hitrih cestah tudi vemo, da vozilo na nujni vožnji prihaja za nami.

Zato je enostavno izven meja dojemljivega, da še vedno beremo, da so policisti oglobili toliko in toliko voznikov, ki so bili v napoto reševalnim ali drugim vozilom na nujni vožnji, ker so jih ovirali ali celo poskušali izkoristiti vse skupaj za to, da so sami vozili po reševalnem pasu. Na drugih vrstah cest vse skupaj malenkost otežuje to, da moramo najprej ugotoviti, iz katere smeri vozilo na nujni vožnji prihaja, pri čemer so največje napake, da panično zaviramo, še bolj pa nemoteno nadaljevanje vožnje in drugi manevri, s katerimi blokiramo smer vožnje takega vozila.

Čeprav vozniki vozil na nujnih vožnjah znajo povedati, da je napredek vendarle opazen, je težava pri vsem skupaj tudi ta, da je dovolj že en paničen, en nepozoren voznik, pa že izniči trud in pravilne reakcije vseh drugih. Ni dovolj, da jih sodeluje 99 odstotkov, mora jih dejansko sto. En prehiter voznik jo bo v marsikaterem primeru odnesel brez posledic zase in za druge (pa da ne bo pomote, ne zagovarjamo prehitre vožnje!), en nepozoren, ki se bodisi ne zna bodisi noče primerno razvrstiti, ko želi mimo vozilo na nujni vožnji, ali pa tega ne stori, ker je zaposlen s čim drugim in je premalo pozoren na vožnjo samo, pa lahko dobesedno ukrade nekaj ključnih sekund, ki lahko ločijo med življenjem in smrtjo.