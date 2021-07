Poleg nagrade hudi maček za najboljši celovečerni film je film Klinika za zombije prejel tudi nagrado občinstva, so sporočili organizatorji. Podelili so še nagrado hrupni maček za najboljši glasbeni dokumentarec, ki jo je prejel film slovenske režiserke Petre SeliškarOdpotovanje, ter nagrado Slakov hudi maček za najboljši kratki film, ki je šla v roke belgijskemu režiserju Xavierju Seronu za film Špljaf (Sprötch).

Letošnja častna gosta festivala sta bila ameriška režiserja William Lustig in Gary Sherman. Lustig je krojil podobo neodvisnega žanrskega filma v 80. in 90. letih ter podpisal grozljivko Manijak in trilogijo Policaj manijak, Sherman pa je znan po filmih Linija smrti ter Mrtvi in pokopani. Ameriška režiserja sta na festivalu prejela častnega hudega mačka za izjemne prispevke k fantastični kinematografiji, oba pa so počastili tudi z retrospektivo. Sherman je izvedel še mojstrski tečaj, obenem pa je predsedoval žiriji, ki je med šestimi tekmovalnimi celovečerci izbrala prejemnika glavne nagrade. sta