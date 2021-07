Že uvodni dan košarkarskega turnirja je prinesel prvo presenečenje. Francozi so povsem zasluženo premagali zvezdnike iz lige NBA. Tretjo četrtino so dobili s 25:11, zaostanek 63:69 iz 35. minute pa so Francozi nadoknadili z borbeno igro in nekaj uspešnimi meti z razdalje. Ključna je bila trojka minuto pred koncem prvega strelca tekme Evana Fournierja (28 točk) za vodstvo 76:74. Štirinajst točk za Francijo je dosegel Rudy Gobert, trinajst pa Nando de Colo.

Pri ZDA je razočaral prvi zvezdnik Kevin Durant, ki je zbral le deset točk (met 4:12) in že sredi tretje četrtine dobil četrto osebno napako. Osemnajst točk je dosegel Jrue Holiday, dvanajst Femi Adebayo, enajst pa Damian Lillard.

Uvodno tekmo olimpijskega turnirja sta odigrala Iran in Češka. Slednja je zmagala s 84:78, čeprav je zadnjo četrtino izgubila s 17:32. Patrik Auda, ki si klubski kruh služi prav na Japonskem, je bil prvi strelce Češke s 16 točkami. Štirinajst jih je dodal Američan s češkim potnim listom Blake Schilb, enajst pa Jan Vesely.