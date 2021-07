V Šiški sta se srečali ekipi, ki v prvem krogu ob remijih nista dosegli gola, kljub kar številnim priložnostim pa sta tudi danes mreži ostali nedotaknjeni. Ljubljančani tako že peto tekmo zaporedoma niso ugnali Kidričanov. Tokrat so bili najbližje zadetku ob koncu prvega polčasa, ko so zadeli vratnico.

V prvem polčasu sta ekipi pokazali kar enakovredno igro, obe pa sta si pripravili tudi nekaj priložnosti. Gosti so grozili posebej prek Davida Flakusa Bosilja, ki je nevarno poskusil v peti in 36. minuti.

Domači vratar Igor Vekić pa se je moral izkazati tudi po poskusu Tilna Pečnika v 25. minuti, ko je sprožil malce z desne strani. Minuto zatem je bil Klemen Bolha nenatančen z glavo. Ob koncu polčasa je Vekić še dvakrat posredoval, in sicer po poskusu Tilna Pečnika in Johana Nkame.

Na drugi strani so domači v uvodu redno naleteli na bloke gostujočih branilcev, v 20. in 22. minuti sta ne posebej nevarno sprožila Amar Memić in Andraž Kirm, v 41. minuti pa so imeli najlepšo priložnost dotlej, ko je Vanja Drkušić po kotu s strelom z glavo zatresel vratnico.

V 55. minuti je imel Loren Maružin novo priložnost za domače, ko je sam poskusil iz bližine malce z desne strani, Luka Janžekovič pa je dobro posredoval. Sledilo je zatišje, kar zadeva nevarne akcije, v 73. minuti pa je po kotu spet zagrozil Bravo prek Drkušića, znova pa je bil pripravljen Janžekovič.

Vekić je na drugi strani v 78. minuti brez težav ukrotil poskus Bolhe, v 89. minuti pa je strel Flakusa Bosilja v zadnjem trenutku blokiral Simon Nsana.

Bravo bo v 3. krogu prihodnjo soboto gostoval v Murski Soboti, Aluminij pa bo dan prej gostil Radomlje.