Eno od slavij so ji priredili v Sloveniji, v restavraciji mojstra spektaklov Tomaža Kavčiča na dvorcu Zemono, kjer je tudi sicer redna gostja. Na instagramu se je tako pohvalila, da ji je Kavčič spekel rojstnodnevno torto, objavila pa je tudi fotografijo izpod fotogeničnega drevoreda, ki vodi do znane restavracije v Vipavski dolini. »Ko sem davnega leta 1998 prvič prispela na dvorec Zemono, mi je zastal dih in rekla sem, da se tukaj moram fotografirati,« je zapisala ob fotografiji in dodala: »Končno se mi je želja uresničila, in to prav na moj rojstni dan.« Po nekaj dneh pa se je zvezdnica vrnila tudi k svoji dnevni rutini. Jutro tako začne že ob 6. uri, z jutranjo kavo in priljubljeno knjigo. Temu sledi trening, ki jo ohranja vitalno in mladostno.

Pripravila Vesna Levičnik