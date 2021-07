Po 40 letih je Dolly Parton poustvarila naslovnico Playboya

Dolly Parton očitno še vedno zna presenetiti in navdušiti svojega moža. »Verjetno se sprašujete, zakaj sem tako oblečena. No, to je za rojstni dan mojega moža. Se spomnite, ko sem pred časom omenila, da bom pozirala za Playboy, ko bom stara 75 let? No, zdaj jih imam 75, in ker revija ne obstaja več, moj mož pa jo je vedno rad pogledal, ga bom presenetila,« je pod sliko, ki jo je delila tudi s svojimi sledilci na instagramu, zapisala slavna pevka in tudi igralka. Ni pozabila omeniti, da jo mož še vedno rad pogleda kot »vroč kos« in – zakaj bi ga prepričevala o nasprotnem, če mu lahko podari zapeljivo sliko.