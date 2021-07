Sprejem v Teniško dvorani slavnih naj bi bil lani, a so korona in številne nesreče, ki so prihajale z njo (in brez nje), ta slovesni trenutek prestavile na poletje 2021. Goran je januarja 2020 izvedel, da bo vpis v Teniško hišo slavnih skupaj s Španko Conchito Martinez. Novica ga je ujela v Avstraliji, kjer je z Novakom Đokovićem sodeloval na odprtem prvenstvu Avstralije. »Vem, da bom živčen. Vem, da bodo vse moje priprave verjetno izhlapele, ko bom stopil na oder v Newportu, zato si bom moral izmisliti nekaj drugega. A vseeno. Rad bi se zahvalil. To je najpomembnejše. Nikoli nisem bil v Newportu in se ga veselim,« je na novinarski konferenci januarja 2020 dejal Ivanišević. A lansko poletje ni bilo izletov in praznovanj, razmere so bile povsem drugačne. Vse se je začelo z nekakšnim debaklom humanitarnega teniškega turnirja Adria Tour v Zadru, na katerem je bilo veliko udeležencev, tudi Goran Ivanišević, pozitivnih na koronavirus. In ko se je izkazalo, da rek, da težave nikoli ne pridejo same, zagotovo drži.