Dejan Grabić: Trenerji v prvi ligi so odlični, saj vedo, kako se pripraviti na nasprotnika, obenem pa ne opustijo tistega, kar želijo igrati. Vsi so bolj odprti, kot so bili nekoč. Več se med seboj pogovarjamo pred tekmami in po njih, ko razglabljamo, kako biti boljši. (Foto: Bojan Velikonja)