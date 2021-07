»Trajnostna mobilnost je naša prihodnost. Za čistejši zrak in prijaznejše okolje moramo iz mestnega jedra postopoma umakniti čim več motornega prometa in spremeniti naše navade in miselnost. Zaradi ureditve kolesarskih povezav smo v modri coni ukinili 24 od 444 parkirnih mest, v drugi coni, kjer je bilo do nedavna še 2579 parkirnih mest, pa 16. Skupaj 40 oziroma 1,3 odstotka. Še vedno pa je voznikom motornih vozil na razpolago 2563 parkirnih mest in dve garažni hiši,« pravi Mojca Grušovnik Andrić z mestne občine Celje.

Nekateri trgovci zapirajo lokale Ukinitev nekaterih parkirnih mest v strogem centru mesta je bila predvidena že v projektu urejanja mreže kolesarskih povezav. »Zavedamo se, da nekateri to težko sprejemajo, ker so bili vajeni parkirati čim bliže cilju. Toda če želimo imeti čistejše okolje, bomo morali spremeniti svoje navade,« poudarja Grušovnik-Andrićeva. Pri številnih obiskovalcih mesta pa tudi trgovcih je ta poteza dvignila precej prahu. Predvsem trgovci, ki se že tako soočajo z upadom prometa zaradi večmesečnega zaprtja, se bojijo, da bo v mesto prihajalo še manj ljudi. »Nekateri kupci so že povedali, da če bodo morali parkirati nekje na obrobju mesta samo zato, da bodo prišli k nam, jih v mesto pač ne bo, saj je lažje parkirati v trgovskih centrih na obrobju, kjer je vse pod eno streho, pa še na uro ni treba gledati,« razmišljanje strank strne Klavdija, prodajalka v eni od manjših tekstilnih prodajaln. Kar nekaj trgovcev pa je korona prizadela v tolikšni meri, da lokalov sploh niso več odprli in ti samevajo.