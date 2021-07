Plavanje bo eno najdaljših tekmovanj v olimpijskem sporedu, saj bo nepretrgoma trajalo devet dni, podelili pa bodo rekordnih 37 kompletov kolajn, ki jih bodo enakomerno razdelili – po 18 na spol, v štafeti 400 x 100 m mešano pa bodo fantje in dekleta nastopili skupaj. Janja Šegel bo v bazenu prvič v ponedeljek, v drugih dveh debitanskih disciplinah pa bosta plavala Mariborčana. Martin Bau že danes na 400 metrov prosto, Katja Fain v svoji paradni disciplini na 1500 metrov v ponedeljek, a bo tudi danes startala za ogrevanje na 400 metrov mešano.

»Mislim, da sva pametno naredili (z mamo in trenerko Metko Sparavec, op. p.), ko sva prijavili še eno disciplino pred tisto, na katero sem se osredotočila, ki sem jo trenirala in zanjo izpolnila A-normo. Zaradi pritiska in vsega skupaj je v redu, da se že enkrat prej poženem v vodo,« nam je dejala 19-letna Katja Fain. Prvih olimpijskih iger ni vzela za šalo, ampak bo že takoj preverila, kam sodi. »Želim nastopiti najboljše, kar lahko, hočem doseči svoje najboljše čase, za to sem se pripravljala in upam, da mi uspe. Kam me bo to popeljalo, bomo pa videli. Pritisk je že zdaj zelo velik in bo še večji na dan tekme. Olimpijske igre so nekaj čisto drugega kot vse drugo,« ima velike oči mlada Štajerka.

Kaj dosti, pravi, na Japonskem ni doživela, toda že to, da je ta čas v Tokiu, je zanjo dovolj vznemirljivo »Nič takega se ne dogaja, ker hodimo samo na bazen in nazaj v hotel. Presenetilo me ni nič, toda vzdušje je posebno, na nobeni tekmi ni takšno. Olimpijska vas in vse skupaj je zame novo doživetje. Čeprav je velika in je sproščeno, se vseeno čuti pritisk tega velikega dogodka,« je delila občutke. Prav ji pridejo mamine izkušnje iz Atlante, ko je bila Metka Sparavec stara komaj 17 let: »Nič ji ni treba omeniti, ker tako in tako vsi vemo, da je že plavala na olimpijskih igrah. Zgledujem se po njej in tudi jaz sem zdaj tu.«

V deželi vzhajajočega sonca ji je zelo všeč. »Vse je super. Hrana je z vsega sveta, ne morem se pritoževati, tekmovalni kompleks je zelo lep, pogoji so odlični. Imamo tri olimpijske bazene, da nismo preveč nagneteni, lahko treniraš, kakor hočeš. Vesela sem, da smo prišli dosti prej in se aklimatizirali. Zdaj je ponoči že dosti lažje spati,« je dejala mladenka.

Tudi njen someščan in klubski tovariš Martin Bau nima pripomb. »Na Japonskem smo že enajst dni, sedmih ur zamika ne čutim več, na treningih se pozna, da sem spočit. V zadnjih 48 urah le še pilimo formo do nastopa,« je osredotočen. V nasprotju s kolegico ima z iger že lastno izkušnjo. »To pomaga, ampak zgolj kot psihološki moment, sicer pa ne delam razlik med velikimi tekmovanji, kot so še svetovna in evropska prvenstva.« Na konkurenco in številne zvezdnike se ne bo oziral. »Cilj je, da prikažem najboljše nastope. Glede na počutje v vodi in zadnje treninge pričakujem boj z osebnim rekordom, to pa je tudi največ, kar lahko storim. Glede uvrstitev težko kaj povem, ker so tu najboljši tekmovalci na svetu, ki so se za tekme pripravljali pet let.«

Tudi 26-letni Bau se je pripravljal, vse od olimpijskega Ria de Janeira. »Že tja sem šel z nekaj močnimi tekmami, tako da v reprezentanci nisem bil novinec. Lepo pa je na koncu reči, da si bil na olimpijskih igrah,« pravi Bau. V primerjavi z Brazilijo večjih razlik ne opazi: »Razen vsakodnevnih testiranj in tega, da v olimpijski vasi nosimo maske. Pa da ne smemo zapuščati vasi, razen ko gremo v tekmovalni objekt, kar sploh ni problem, ker smo tu zato, da tekmujemo. V miru se lahko pripravljamo na nastop.«