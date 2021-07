V Tokiu ta čas še vedno veljajo izredne razmere zaradi novega koronavirusa, zato se je odprtja na stadionu s kapaciteto za 68.000 gledalcev udeležilo le okoli 900 povabljenih gostov, pa tudi 3500 predstavnikov medijev ter 6000 športnikov in članov ekip.

Slovesnost se je začela s krajšim ognjemetom, v uvodnem delu pa so se spomnili tudi, kako so športniki med pandemijo trenirali, da so ostali v formi - sami in doma.

Na prizorišče sta nato prišla japonski cesar Naruhito, ki je obenem častni predsednik organizacijskega odbora olimpijskih in paraolimpijskih iger, ter predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach. Pet uveljavljenih japonskih športnikov in reševalka je prineslo japonsko zastavo, med njenim dvigovanjem pa je japonsko himno zapela pevka Misia.

Letošnje olimpijske igre močno zaznamujejo ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusnih okužb Tradicionalni duh je na slovesnem odprtju olimpijskih iger, ki jih močno zaznamujejo ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusnih okužb, zavel z naslednjo točko. Člani združenja, ki ohranja vrednote gasilcev iz japonskega obdobja edo med letoma 1603 do 1868, so izvedli tradicionalno delovno pesem, ob ritmu tolkal pa so zaplesali plesalci in akrobati. Nastopajoči so nato dvignili pet velikih olimpijskih krogov, ki so sestavili olimpijski simbol. Izdelani so iz lesa dreves, ki so jih leta 1964 iz svojih držav v Tokio prinesli udeleženci takratnih olimpijskih iger. Drevesa so nato glede na ustreznost vremenskih razmere posadili po celi Japonski. Na prizorišče so nato v glasbeni spremljavi orkestra, ki je izvajal glasbo iz znanih video iger, začeli prihajati športniki. Že po tradiciji je na stadion prva prišla delegacija iz Grčije, zadnja pa države gostiteljice. Vmes so se zvrstile preostale države, po vrstnem redu japonskega poimenovanja. Med 205 državami je bila tudi begunska olimpijska reprezentanca, ki se je prvih olimpijskih iger udeležila v Riu Janeiru leta 2016. Slovenija je na olimpijski stadion v zdaj že tradicionalnih belih, modrih in zelenih odtenkih zakorakala kot 92. Okrnjeno slovensko delegacijo s 27 člani, med katerimi je bilo 21 športnikov, sta na prizorišče pod slovensko zastavo povedla vidno vesela Terčeljeva in Tokić. Ker nekateri slovenski športniki še niso na prizorišču, drugi pa so zaradi bližajočih se tekmovanj slovesnost izpustili, je bila slovenska ekipa v današnjem mimohodu držav nekoliko okrnjena. Razigrano je sicer bilo že na avtobusu na poti na prizorišče, ko so slovenski košarkaši zapeli Kekčevo pesem, je razvidno iz videa, ki ga je objavil uradni profil Olimpijskega komiteja Slovenije.

Zambijsko zastavo je nosila plavalka slovenskih korenin Terčeljeva in Tokić sicer nista bila edina športnika slovenskih korenin, ki sta danes nosila zastavo. Zambijsko je namreč nosila plavalka slovenskih korenin Tilka Paljk. Oprave številnih delegacij so v barvitih odtenkih, dodatkih in različnih krojih oblačil odražala običaje in kulturo posameznih držav. Tudi tokrat je izstopalo nekaj športnikov brez majice in z naoljenimi telesi. Med njimi je bil ponovno zastavonoša Tonge Pita Taufatofua, ki je s tako izbiro oblačil izstopal tako na zaključni slovesnosti v Riu kot na odprtju zimskih olimpijskih iger v Pyeongchangu 2018. Tudi na tokratnih igrah pa športniki iz Rusije zaradi dopinške kazni oziroma prepovedi nastopanja na olimpijskih igrah ne bodo nastopali pod rusko zastavo, prav tako ob zmagah ne bo slišati ruske himne, temveč del skladbe skladatelja Čajkovskega. Pred mimohodom zadnje države - skladno s tradicijo je to bila Japonska kot država gostiteljica - sta se predstavili Francija in ZDA, kjer bodo potekale naslednje poletne olimpijske igre. S tribun sta jih pozdravila prva ameriška dama Jill Biden in francoski predsednik Emmanuel Macron. Slovesnosti se je kot predsedujoča svetu ministrov EU za šport udeležila tudi slovenska ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.