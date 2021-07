Povprečen delež različice delta v omenjenih 19 državah je trenutno 68,3 odstotka. Delež pred tem prevladujoča različice alfa je 22,3 odstotka. Okužbe z novim koronavirusom so se povečale v vseh starostnih skupinah, najhitreje pa v starostni skupini od 15 do 24 let, kjer so v zadnjem mesecu zaznali petkratno povečanje, v sporočilu za javnost opozarjata ECDC in evropski urad WHO.

ECDC in WHO ob tem pozivata k okrepitvi prizadevanj za preprečitev okužb. Kot opozarjata, se je število potrjenih okužb v Evropi povečevalo v vseh zadnjih štirih tednih, še posebej med mladimi. Po napovedih se bo različica delta še naprej širila ter izpodrinila druge različica, dokler se ne bo pojavil nov virus.

»Kar zadeva konec pandemije, še nismo na zeleni veji,« je opozoril regionalni direktor WHO Hans Kluge. Dodal je, da trenutno žal beležijo strm porast novih okužb, dobra novica pa je, da imajo precepljeni proti covidu-19 zelo majhno možnost, da bi zboleli za hudo obliko covida-19 ali zaradi te bolezni umrli. Prav zaradi tega je Kluge znova pozval k cepljenju.

Direktorica ECDC Andrea Ammon je prav tako pozvala k polnemu cepljenju, takoj ko je to mogoče. Po njenih besedah je potrebno še naprej ohranjati ustrezno medsebojno razdaljo, si umivati roke in se izogibati gneči ter nositi zaščitno masko, ko je to potrebno. »To so ukrepi, za katere vemo, da zaščitijo nas same in druge. Lahko jih vidimo kot ukrepe proti zaprtju, saj lahko pripomorejo k preprečevanju širjenju bolezni, ne da bi zapirali večje dele družbe,« je poudarila.

WHO je poleg tega državam, ki sproščajo protikoronske ukrepe, priporočil, da povečajo dostop do brezplačnega testiranja, razširijo sekvenciranje, uvedejo karanteno za stike in izolacijo za potrjene primere, okrepijo sledenje stikom, da bi tako prekinili verige prenosa, in zagotovijo cepljenje najbolj ogroženih skupin prebivalstva.

WHO še dodaja, da potovanja niso brez tveganja, saj potovanja in zbiranja v skupinah pomenijo povečano možnost za okužbo in širjenje virusa. »Če želite potovati, razmislite o potrebi in ocenite tveganje. Vaša odločitev bo pripomogla h koncu te pandemije. Če se odločite za potovanje, to storite varno,« je opozoril WHO.