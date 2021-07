Smrt svobode izražanja v Hongkongu

Hongkonški dnevnik Apple Daily je moral nehati izhajati. Na dan, ko je izšla zadnja številka, so ljudje stali v vrstah, da bi jo kupili; natisnili so milijon izvodov. Usoda dnevnika je bila zapečatena že lani, ko je vlada komunistične Kitajske vsilila strog zakon o nacionalni varnosti za Hongkong. V uredništva je vdrla policija. Novinarjem so grozili. Premoženje dnevnika so zamrznili. Plač ni bilo več mogoče izplačevati. Glavne urednike in pisce kolumn so aretirali.