Očeta zaman išče že leta

Wafa Mustafa že tri leta sodeluje v nevladni organizaciji Družine za svobodo, ki jo vodijo sirske ženske. Skupaj z drugimi begunkami se bori za vse, ki so v času državljanske vojne pristali v sirskih zaporih Bašarja al Asada. Eden izmed okoli 150.000 moških, ki so v zadnjem desetletju izginili v Asadovih ječah, je tudi Wafin oče Ali. Nazadnje ga je videla in slišala pred osmimi leti. Takrat sta pogosto tudi skupaj protestirala proti Asadovemu režimu in si drug drugemu vlivala upanje, da je vredno vztrajati. Še pred tistim usodnim julijskim dnem, ko so očeta neznano kam odpeljali moški v civilnih oblekah, je tudi sama izkusila mučenja in zasliševanja v sirskih zaporih. Toda tako kot takrat se tudi zdaj vedno znova spomni vedrih besed očeta, ki je bil nadvse zadovoljen, da je ljudstvo povzdignilo glas proti Asadu, in mu je bilo malo mar, ali bo dočakal njegov padec. A ko je oče izginil, je bilo tudi njenega vztrajanja v državi konec. Oče ji je namreč naročil, naj s sestrama in materjo takoj zapustijo Sirijo, če bodo prišli po njega, kajti potem lahko ista usoda doleti tudi njih. Zbežale so v Turčijo, kjer je Wafa nekaj časa delala kot novinarka, preden je dobila azil v Nemčiji. Zadnja leta se skupaj z drugimi sirskimi ženskami bori za osvoboditev vseh pridržanih med državljansko vojno in ponovno združitev družin. Lani je o aretacijah v Siriji kot orožju tamkajšnjega režima za teroriziranje prebivalstva spregovorila tudi pred Varnostnim svetom Združenih narodov. Postala je najbolj prepoznaven obraz za vse izginule v sirskih ječah in nanjo se s prošnjami za pomoč vedno znova obračajo nove sirske družine. Čeprav njena prizadevanja doslej niso obrodila sadov in še vedno ni izsledila svojega očeta ali dosegla osvoboditve katerega drugega sirskega zapornika, ne namerava odnehati. Kajti le z glasnim kričanjem o njihovih usodah bo preprečila, da bodo zaporniki poniknili v pozabo.