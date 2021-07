Country pevec proti premogu

V zahodni kanadski provinci Alberta tamkajšnja vlada deluje proti zastavljenim globalnim ciljem zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida. Osmim podjetjem je v neokrnjeni naravi gorovja Rocky Mountains, ki se pogosto znajde na kanadskih razglednicah, namreč dovolila izkopavanje premoga. Dnevni kopi premoga naj bi se razprostirali čez 188.000 hektarjev ozemlja, kjer se bohotijo gozdovi in kjer govedorejci svojo živino pasejo na prostranih pašnikih. Načrtom vlade – potem ko so odpravili dobra štiri desetletja trajajočo okoljevarstveno zaščito območja – so se ostro zoperstavili lokalno prebivalstvo, ljudstva prvotnih naseljencev Kanade in cele lokalne skupnosti. Na čelu ljudskega upora proti načrtom vlade je domačin Corb Lund, znan kanadski pevec country glasbe. Kot pripadnik šeste generacije svoje družine, ki se je naselila v teh krajih, mu je v nekaj tednih uspelo združiti različne glasove nasprotnikov okolju škodljivega izkopa premoga. S kitaro v rokah, pesmijo in opozarjanjem pred nevarnimi okoljskimi posledicami tudi po spletnih družbenih omrežjih je proti vladi združil pisano druščino kmetov, govedorejcev in prebivalcev Alberte, ki se jim dotlej ni niti sanjalo, kaj načrtujejo oblasti. Šele z njegovo pomočjo so se prebivalci tamkajšnje province zavedeli, kaj gozdovom, pašnikom in rekam grozi zaradi prihoda premogovniških podjetij. »To ni levo – desno politično vprašanje. Očitno odmeva v celotnem političnem spektru – tako med konservativci in prebivalci podeželja ter urbanih središč kot med pripadniki plemena Prva nacija. Zelo čustveno je videti, da se v teh časih velikih delitev ljudje o nečem strinjajo,« je dejal Lund. Pritisk civilne družbe je zalegel. Vlada je zaustavila izdajanje dovoljenj za kopanje premoga in zdaj opravlja revizijo licenc za črpanje črne rude, ki so bile izdane. Eno dovoljenje za kop premoga so odvzeli. Za Lunda je to prva majhna zmaga.