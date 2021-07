Neke nove igre

Če bi letošnje olimpijske igre odpovedali, bi odločitvi težko oporekali. Marsikje po svetu te dni zaradi širjenja delta različice virusa odpovedujejo prihajajoče športne in kulturne dogodke ter hkrati napovedujejo ali že uvajajo nova stroga zapiranja. Vsem pravzaprav postaja jasno, da pandemije še ni konec in da prihaja nov val. Kako smrtonosen bo, je seveda odvisno predvsem od naše precepljenosti, s cepljenjem pa imajo manjše ali večje težave skorajda povsod po svetu. Zato je seveda smiselno, da olimpijske igre v Tokiu potekajo pred praznimi tribunami, ki pa so za mnoge simbol nesmiselnosti vztrajanja pri izvedbi iger.