Zadnja pika: Odvetniška pisarna Francija Kanglerja

Twitter je razkril še eno kruto resnico iz nekdanje totalitarne domovine. V orwellovskem letu 84, ko ni bilo ne sadnega jogurta, ne kave, ne banan, ne tujih televizijskih in radijskih postaj, obstajali so zgolj krivica, ničvredni dinar, trd kruh in Komunistična partija, je razočarani Franci iz Dupleka obsedel v tacenski kadetnici.