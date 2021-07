Smrt Breclja Marka

Veliki slovenski pesnik in umetnik je že zdavnaj povedal vse o tem. To ni bilo eno tistih napovedovanj prihodnosti, kakršna danes iščemo v starih časopisih in epizodah Simpsonovih kot v starozaveznih prerokih. Bila je samo točna in precizna slika hudo bolne družbe. In ta bolezen ni od včeraj.