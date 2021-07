Lorbek se je pred dvema letoma preselil v Belgijo k Royale Union Saint Gilloise. Poškodba mu je preprečila, da bi postal standarden član ekipe, a je zdaj že uspešno pozdravljena, kar so pokazali tudi zadnji zdravniški pregledi.

V dveh letih, ki jih je preživel pri Muri, je odigral 33 tekem v prvi ligi, 26 v drugi ligi in devet tekem v pokalu, skupno je dosegel tudi šest zadetkov.

»Počutim se lepo sprejeto, domače. Poznam večino ekipe in trenerja, tako da ne bom imel težav z vključitvijo v način dela. Zdaj sem zdrav, dobro pripravljen in upam, da hitro ujamem tekmovalen ritem tekem in formo. Rad bi se še enkrat zahvalil vodstvu kluba. Že drugič so mi zaupali po težkem obdobju moje kariere in pripravljen sem na borbo, da upravičim to zaupanje,« je za spletno stran kluba dejal Lorbek.