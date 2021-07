»Naše nabavne službe imajo letos veliko operativnega dela, saj 80 odstotkov svojega časa namenjajo temu, da bi dobili vse potrebne materiale za proizvodnjo,« je povedal generalni direktor Danfossa Trate Aleksander Zalaznik. Globe za neupoštevanje odlokov naj bi se gibale od 400 do 1000 evrov. Zaradi tega prihaja do zamud pri izpolnjevanju naročil,« pravi Zalaznik, ki ocenjuje, da bodo zaradi pomanjkanja različnih sestavnih materialov, predvsem elektronike in plastike, letos izgubili od enega do treh odstotkov prometa. Da so se težave z oskrbo z elektroniko v drugem četrtletju leta še poglobile in začele povzročati motnje v proizvodnji, so potrdili tudi v družbi Hisense Gorenje.