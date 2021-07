Deset mesecev za tem, ko sta bila Julija Adlešič in Sebastien Abramov v zloglasnem primeru »odrezana roka« spoznana za kriva poskusa zavarovalniške goljufije, bi se na okrožnem sodišču v Ljubljani včeraj moralo začeti ponovljeno sojenje, saj je višje sodišče po pritožbah skoraj vseh strank sodbo sodnice Marjete Dvornik razveljavilo. A je bil narok preložen na 6. september. Soobtoženi Gorazd Colarič, oče Abramova, je namreč odvetnika Petra Prusa Pipuša zamenjal z novim zagovornikom Markom Makucem, ki pa je do srede avgusta odsoten in tako ne more priti na sodišče. Obenem tudi prvoobtožena Adlešičeva in njena prihodnja tašča Tinka Huskič Colarič nista prevzeli vabil za sojenje.

Ponovljeno sojenje bo potekalo pred istim tričlanskim senatom, ki mu predseduje sodnica Marjeta Dvornik, ta pa bo znova presojal, ali si je prvoobtožena Julija Adlešič 4. januarja 2019 na Velikem Osolniku levo roko odrezala nalašč ali ponesreči. Obtožena že od začetka vztraja, da je tistega usodnega dne prežagala nekaj vej, ko ji je z levega boka v levo ramo in del hrbta skočil nemški ovčar, zaradi česar je padla naprej na žago in si pet centimetrov nad zapestjem odrezala roko. Tožilec Sedin Kičin je po drugi strani prepričan, da si je Adlešičeva ud s krožno žago odrezala namenoma, da bi tako dobila nekaj manj kot 1,2 milijona evrov zavarovalnin petih zavarovalnic. Pri tem naj bi ji pomagali soobtoženi Abramov in njegovi starši, Tinka Huskič Colarič in Gorazd Colarič. Ta je v preiskavi potrdil, da sta Julija in Sebastien »nesrečo« načrtovala več mesecev in da se je namerno samopoškodovala. Na glavni obravnavi je lastne navedbe iz preteklosti zanikal. Sodišče je v prvem sojenju Huskič-Colaričevo oprostilo, Colariču zaradi pomoči pri načrtovanju izreklo pogojno kazen enega leta zapora s preskusno dobo treh let, Adlešičevi naložilo dve leti, Abramovu pa tri leta zapora.