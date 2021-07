Mi smo kultura na ljubljanskem Magistratu

V desnem atriju mestne hiše so včeraj odprli fotografsko razstavo Jerneja Čamplja z naslovom Mi smo kultura – Ljubljana. Na ogled je 752 črno-belih doprsnih portretov delavk in delavcev s kulturno-kreativnega področja. Jernej Čampelj, ki je kot igralec samozaposlen v kulturi in je zaradi epidemije ostal brez dela, je akcijo Mi smo kultura začel januarja z željo fotografirati čim več ljudi, ki prispevajo h kulturi. Z akcijo, ki se je razvijala na družbenem omrežju facebook, Čampelj predstavlja posameznice in posameznike s področja kulture, ki so v času pandemije covida-19 kolektivno ostali prezrti. Razstava, ki bo na Magistratu na ogled do 25. avgusta, bo pozneje gostovala po številnih slovenskih mestih, na spletni strani projekta sta že napovedana Nova Gorica in Ptuj. sta