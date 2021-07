Od petka do torka so na blejskem gradu zaman čakali slovenske goste, ki bi si obisk privoščili z novimi turističnimi boni, ki to omogočajo. V torek se je to vendarle zgodilo, pravi Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled, ki z gradom upravlja. Upa, da se bodo po prvi takšni družini zgledovale tudi naslednje, saj bi jim večji obisk od sedanjega omogočal preživetje v zimskih mesecih, ko bo obiskovalcev zagotovo manj kot zdaj.

Namesto skupin posamezniki in družine Blejski grad v teh dneh obišče okoli 600 obiskovalcev na dan, kar je zgolj okoli četrtina nekdanjega poletnega obiska. »Včasih smo imeli 2500 ali 2800 obiskovalcev v poletnem času. Tako da se navajamo na nove čase, saj se zavedamo, da takšnega obiska, kot smo ga imeli, ne bo več. V letu 2019 smo imeli rekordnih 583.000 obiskovalcev, lani jih je bilo le nekaj manj kot 90.000,« izpostavlja direktor zavoda. Če so včasih prednjačile napovedane skupine, med njimi je bilo ogromno azijskih, se danes na gradu ustavljajo predvsem posamezniki, med njimi je največ Slovencev, Nemcev, Madžarov in Čehov, v zadnjih dneh Završnik opaža tudi vse več Nizozemcev. »Se pa močno pozna odsotnost čezoceanskih letalskih povezav, zato je veliko manj kot v prejšnjih letih Američanov, Izraelcev in Azijcev, ki smo jih bili vajeni na Bledu. Precej manj kot v prejšnjih letih je tudi angleških gostov,« pravi in dodaja, da je bilo v običajnih letih, ki niso bila zaznamovana z epidemijo, med obiskovalci gradu kar 76 odstotkov takih, ki so na to območje prišli z letalom.