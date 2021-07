Izvedba iger je v interesu kapitala

Z enoletno zamudo zaradi pandemije koronavirusa se danes v Tokiu z uradnim odprtjem začenjajo najbolj nenavadne olimpijske igre v zgodovini človeštva. Če bi vprašali Japonce, bi igre še drugič preložili ali celo odpovedali, saj raziskave javnega mnenja kažejo, da je igram nenaklonjenih od 60 do 80 odstotkov prebivalcev dežele vzhajajočega sonca. A prevladal je interes kapitala pa tudi športnikov, saj so se mnogi pet let načrtno pripravljali na dogodek.