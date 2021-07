Mura ostaja v resni igri za preboj v tretji krog kvalifikacij za ligo prvakov. To je najpomembnejše spoznanje po izvrstni taktični predstavi pogumnih prekmurskih nogometašev proti serijskemu bolgarskemu prvaku Ludogorcu, ki je v Fazaneriji v vlogi favorita naletel na previsoko oviro. Ker se je obračun končal brez zadetka, si bo napredovanje zagotovil zmagovalec povratne tekme.

Mura se je na najpomembnejši tekmi v zgodovini kluba uspešno prilagodila močnejšemu tekmecu in z disciplinirano obrambno držo vztrajno prekinjala napade ambicioznega Ludogorca. Bolgari so imeli veliko premoč v posesti žoge, vendar so naleteli na neprebojni prekmurski zid in na koncu si niso pripravili niti ene izrazite priložnosti za zmago. Slovenski prvaki so prežali na protinapade in tisoči navijačev na tribunah so nemudoma oživeli, ko se je Mura pognala proti bolgarskemu golu.

Prekmurski trener Ante Šimundža se je izkazal z odlično pripravo na nasprotnika, ki je veliko kombiniral, vendar ni vedel, kaj naj naredi z žogo. Sedem minut pred koncem tekme je imel domači kapetan Žiga Kous priložnost tekme, a je njegov strel ustavila prečka. Mura si je za predano igro do zadnjega sodnikovega žvižga prislužila ovacije s tribun. Za mednarodni podvig bo čez teden dni izzivala zmago na zahtevnem gostovanju v Bolgariji. mag