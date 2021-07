Po vzoru Maribora je letos prvič zaživel koruzni labirint v Mengšu. Kot je povedala Nataša Drozg iz društva za preživljanje prostega časa Labirint, je bilo zadnja leta veliko zanimanja, da bi koruzni poligon postavili na dodatni lokaciji. »V Maribor so prihajali ljudje iz vse Slovenije. Da bi vsaj malo razbremenili to lokacijo, smo letos našli kmetijsko zemljišče v Mengšu, kjer smo pred dnevi odprli drugi koruzni labirint pri nas,« je povedala Drozgova. Poudarila je, da vodilo društva ostaja dan brez tablice in telefona, ki ga zadnja leta z velikim navdušenjem pozdravljajo obiskovalci labirinta.

Postavili 18 orientacijskih točk Labirint s potmi, ki se razprostira na petih hektarjih, skupno pa v dolžino meri več kot štiri kilometre, so s pomočjo študentov mariborske fakultete za arhitekturo oblikovali na polju ob glavni cesti Mengeš–Kamnik, 500 metrov za krožiščem s Petrolovo črpalko. Kot pove sogovornica, so poti v labirintu označene, prav tako vsak obiskovalec pri vhodu dobi zemljevid za boljšo orientacijo. Mariborski organizatorji mengeškega labirinta poudarjajo, da je ta oblikovan ročno. Zato ne preseneča, da so ga izdelovali kar tri tedne oziroma ga ves čas oblikujejo, saj koruza raste, pa tudi travo je treba kositi. Poleg labirinta so uredili še veliko parkirišče. »V parku je postavljenih 18 interaktivnih orientacijskih točk, ki so poučne, hkrati pa zahtevajo nekaj spretnosti, nekatere točke so zastavljene kot miselne igre,« pove sogovornica, ki poudari, da pravilna rešitev ni pogoj za to, da smeš oziroma ne smeš nadaljevati poti. Zagotovo pa je model labirinta zasnovan tako, da mora družina ali ekipa prijateljev sodelovati.