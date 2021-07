»Plavajoči grad ni festival. Je druženje, je platforma povezovanja umetnikov in umetnosti z ljudmi, je prostor presenečenj in totalna izkušnja,« pravijo organizatorji pred začetkom 9. medvednarodnega festivala Plavajoči grad 2021, ki je navkljub covid situaciji programsko celo najobsežnejši doslej. Svoje poslanstvo utemeljujejo s tem, »da iščemo prostor, ki bi povezal kulturno z družbeno krajino in ustvaril zametke projektov, ki niso omejeni z odri in dvoranami, temveč postavijo na oder samega gledalca. Ta mora postati aktivni soudeleženec pri preporodu kulture. Umetnost mora postati hkrati terapevt proti individualizaciji in katalizator ustvarjalnosti. Umetnost bo že poiskala način, kako zbuditi človeka iz družbene otopelosti in strahu v kreativno refleksijo današnjega dogajanja.«

V okolici gradu Snežnik se bo zato poslušalo različne muzike z različnih koncev sveta in kultur, od etna, jazza, elektronike vse do avtorske in eksperimentalne glasbe. Gledale se bodo lutkovne predstave za odrasle in otroke, poskrbljeno bo za sodobni in tribal fusion ples, cirkus, intermedialne dogodke, ulično in dramsko gledališče pa bo postavljeno na »plavajočih odrih«, nameščenih med drevesa, skale in na planjave. Zanimivost je tudi ta, da si odprta forma festivala dovoli nepričakovane dogodke in umetnike, ki se jim priključijo vmes. Doslej so organizatorji in umetniki sooblikovali festival prostovoljno, letos pa bodo pobirali prostovoljne prispevke (evre bo treba pretopiti v festivalske kovance »kojn«), ki jih bodo dobili izključno nastopajoči.

Glasba z vsega sveta Za uvod bo zaigral rezidenčni orkester festivala, to je mednarodna 70-članska skupina Etno Histeria World Orchestra, ki bo skupaj s Pihalnim orkestrom Kovinoplastike Lož in drugimi gosti menda uprizorila pravi multimedijski spektakel. Sicer pa napovedujejo kar 120 glasbenih zasedb, približno polovica se giblje v folk-fusion sferah. Prihajajo ameriški jazzist Dan Wall z zasedbo Old Salt, dobitnica BBC Folk Award Hannah James, pihalna elektro-rap zasedba Tygroo, večetnična vokalno-elektronska zasedba Chant Electronique, zasedba Seyyah s zbirom turških tradicionalnih inštrumentov, sedemčlanski projekt Euforró s severovzhodnobrazilskim melosom. Skupina Fekete Seretlek, ki deluje v Pragi, v njej pa sodeluje tudi idejni in umetniški vodja festivala Matija Solce, se bo predstavila s koncertom in lutkovno predstavo za odrasle KAR. Igrali in peli bodo še balkansko obarvani Autetno, ukrajinski vokalni oktet Spiritual Sessions z dudami in bobni, Etrusco Quintet s popevkami iz južne Italije, praški klezmerji Der Šenster Gob, Slovaki Bardo z jazz zvenom. Domači nastopajoči bodo Duo Aritmija, Wild strings trio, Getonka, Dirty Sanchez, Zvezdana Novaković, Jani Kovačič, Duo Bakalina in še kdo.