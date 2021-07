Janšev solo z delto

‘Način, na katerega se je vlada tik pred koncem lanskega leta lotila širokega testiranja prebivalcev, je kar klical po napakah. Predsednik vlade Janez Janša je množično testiranje s tvitom napovedal na petkov večer 20. novembra. Ministrstvom je naročil, naj vse potrebno pripravijo do 5. decembra. Ljudje, ki so morali Janševo voljo udejanjiti, so bili po naših informacijah začudeni. V tistem obdobju so imeli težave že pri vzpostavljanju rednega testiranja zdravstvenih delavcev in osebja domov starejših občanov. Jasno je bilo, da lahko nepremišljene poteze povzročijo več škode kot koristi in da bi morali biti načrti za prihodnjo uporabo hitrih testov čim bolj dorečeni.«