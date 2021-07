Čakanje je bilo dolgo, a so občutki za navijače in člane NBA-ekipe Milwaukee Bucks v teh trenutkih toliko slajši. Moštvo iz Wisconsina je namreč po letu 1971 prišlo do drugega naslova prvaka v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. V finalu je s 4:2 v zmagah porazilo Phoenix, ki se je nadejal prve lovorike v zgodovini kluba, a so to ostale le pobožne želje. Pri četrti zmagi Milwaukeeja s 105:98 je izstopal izjemni Grk nigerijskih korenin Janis Antetokounmpo, ki je kar 50 točkam dodal še 14 skokov in postal tudi najkoristnejši posameznik (MVP) finalne serije.

Janis Antetokounmpo je na začudenje številnih pred začetkom letošnje sezone z Milwaukeejem podaljšal sodelovanje za pet let, za katero je dobil najvišje možno plačilo. Po številnih neuspehih v preteklih sezonah je vladalo splošno prepričanje, da se bo 26-letni Grk raje pridružil kakšni od bolje zgrajenih in zvezdniških ekip ter tam lovil tako želeni naslov prvaka. »Naloga, ki smo si jo zadali, še ni končana,« je po podaljšanju povedal Janis Antetokounmpo. Zdaj jo je s soigralci dokončal. »S tem, da sem ostal v Milwaukeeju, sem do glavne nagrade prišel po težji poti. Če bi želel po lažji, bi odšel in se pridružil kakšnim drugim zvezdnikom. A to ni v moji naravi. Enostavno nisem mogel oditi.«

Njegova poteza se je izkazala kot še kako pravilna, Antetokounmpa pa so po končni zmagi premagala čustva. Kako tudi ne, ko pa je kariero začel v drugi grški ligi, še pred tem pa se je skozi življenje prebijal s prodajanjem torb in drugih stvari na ulicah Aten. V ligo NBA je prišel leta 2013, ko ga je kot 15. na naboru izbral prav Milwaukee, kot suhljat fant, danes pa je eden najboljših košarkarjev na svetu. »Uspeh posvečam mami, ki je garala vsak dan, da sem lahko prišel do tu, kjer sem. Posvečam ga očetu, ki me spremlja od zgoraj. Pa moji boljši polovici, ki skrbi za to, da se lahko posvečam le košarki, ter za najinega sina in tudi moje brate. Včasih znam biti trmast in se odklopiti od sveta. A to le zato, ker sem si naslova prvaka v ligi NBA želel bolj kot kar koli na svetu. Zdaj me premagujejo čustva. A ne gre le zame. Tako kot so mi mnogi pomagali, da sem prišel do te točke, je bila tudi ta zmaga ekipni uspeh. Ponosen sem na vse,« je dodal Antetokounmpo, za katerim je ena najboljših individualnih predstav v finalnih serijah v vsej zgodovini lige NBA. Na tekmo je namreč povprečno dosegal po 35,2 točke, 13,2 skoka, 5 asistenc, 1,2 ukradene žoge in 1,8 blokade. Vse to ob 61,8-odstotno uspešnem metu iz igre.