Britanski minister za Severno Irsko Brandon Lewis se je danes v britanskem parlamentu zavzel za moratorij za severnoirski protokol, vključno s pravnimi postopki, ki jih je marca sprožila EU. Zavzel se je za nov dialog z EU »o težavah« glede protokola, poročajo tuje tiskovne agencije.

London je Bruselj pozval, naj se odpove širšemu nadzoru nad blagom, ki potuje iz celinskega dela Združenega kraljestva na Severno Irsko. Osredotoči naj se na tisto blago, pri katerem resnično obstaja tveganje, da bi prek Severne Irske vstopile na ozemlje EU. Pri vseh drugih dobrinah je treba po mnenju britanske vlade ubrati blažji pristop, da bi Severna Irska ostala del Združenega kraljestva.

Preprečiti trdo mejo med Severno Irsko in Republiko Irsko, ki je članica EU

Namen severnoirskega protokola, ki je del leta 2019 sklenjenega sporazuma o britanskem izstopu iz EU, je preprečiti trdo mejo med Severno Irsko in Republiko Irsko, ki je članica EU. V skladu s protokolom Severna Irska dejansko ostaja del enotnega trga EU. Predvideva nadzor nad dobrinami, ki prihajajo iz Anglije, Škotske in Walesa na Severno Irsko. V celoti naj bi se začel uporabljati konec septembra.

Britanski minister za brexit David Frost je danes v parlamentu dejal, da se ga ne sme začeti uporabljati v celoti, saj bi s tem tvegali nemire in gospodarsko iiškodo.

Na Severnem Irskem so zaradi protokola letos že izbruhnili nasilni protesti. Zagovorniki enotnosti Združenega kraljestva namreč menijo, da z njim na Irskem morju med celinskim delom države in Severno Irsko nastaja de facto meja. Poleg tega pa so britanska podjetja zaradi novih pravil ustavila ali omejila prodajo na Severno Irsko.

Podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič, ki skupaj s Frostom sopredseduje skupnemu odboru za nadzor nad izvajanjem izstopnega sporazuma, je v odzivu zavrnil možnost novih pogajanj o protokolu.

»Še naprej bomo v stikih z Združenim kraljestvom, tudi glede današnjih izjav. Pripravljeni smo še naprej iskati kreativne rešitve v okviru protokola, ki bodo v interesu vseh skupnosti na Severnem Irskem. Vendar pa se ne bomo znova pogajali o protokolu,« je zapisal v izjavi za javnost.

Skupno ukrepanje v okviru organov, vzpostavljenih z izstopnim sporazumom, bo v prihodnjih mesecih zelo pomembno, je povedal. »Prednostna naloga mora biti stabilnost in predvidljivost na Severnem Irskem,« je še poudaril Šefčovič. Pričakuje, da bosta s Frostom govorila kmalu.