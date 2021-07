Hrvaška še ni uradno obveščena o slovenskih načrtih za postavitev novega bloka nuklearke v Krškem. »Ko bodo zadeve formalizirane, smo zainteresirani za financiranje izgradnje drugega bloka v skladu s svojimi možnostmi kot tudi za nabavo elektrike,« je povedal Ćorić na današnji novinarski konferenci v Zagrebu, na kateri je govoril predvsem o neformalnem srečanju ministrov za okolje držav članic EU, ki je na temo novega podnebno-energetskega zakonodajnega paketa potekal v Sloveniji.

O tem se je v torek ob robu srečanja na Brdu pri Kranju pogovarjal tudi s slovenskim ministrom za okolje in prostor Andrejem Vizjakom. Ta je po njegovih besedah ocenil, da bo projekt izgradnje drugega bloka potekal več let. Projekt zaenkrat ni tema uradnih pogovorov med Ljubljano in Zagrebom, osebno pa pogovorom ne nasprotuje, je dejal Ćorić.

Povedal je, da je vprašanje slovenske politične odločitve, ali bo zainteresirana za sodelovanje pri financiranju izgradnje novega bloka. »Če jo bodo sprejeli, pričakujem, da bodo sodelovanje najprej ponudili svojim dolgoletnim hrvaškim partnerjem v Nuklearni elektrarni Krško,« je dejal.

Hkrati je ocenil, da ne slovenski Gen-I niti hrvaško elektrogospodarstvo (HEP), ki sta partnerja v nuklearki v Krškem, nista zmožna sama financirati več milijard evrov vrednega novega bloka brez dodatnih finančnih aranžmajev, kot so posojila.