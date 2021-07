Na Ptuju, kjer je organizator priljubljenega kulinaričnega festivala Odprta kuhna vedno deležen lepega sprejema, bo Mestni trg že deveto sezono ponudil čarobno kuliso za uživanje v dobrotah različnih kulinaričnih ponudnikov.

Okusi od blizu in daleč

Veselje nad gostovanjem kulinarične tržnice v svojem mestu je izrazila tudi Nuška Gajšek, županja Mestne občine Ptuj. »Zelo me veseli, da bo prav Ptuj prvo mesto, ki ga bo Odprta kuhna obiskala. Verjamem, da smo jo, glede na epidemijo, že pošteno pogrešali. Nekaj posebnega je, ko po ulicah zadiši po raznoliki in kakovostni hrani, ko s stojnic vabijo edinstvene, kreativne mojstrovine z različnih koncev sveta pa tudi lokalne slovenske dobrote. A pri Odprti kuhni gre za več kot le užitke ob hrani, gre tudi za druženje, sproščen klepet, srečanje z znanci, ki jih že dolgo nismo videli, kar nam letos pomeni še več kot običajno,« je dejala županja. Odprta kuhna bo v sodelovanju z Zavodom za turizem Ptuj tokrat s skoraj 30 obedovalnicami od blizu in daleč popestrila dogajanje v sklopu priznanega festivala Arsana, ki bo trajal do četrtka, 29. julija. »Kulinarična karavana Odprte kuhne v najstarejše slovensko mesto že tradicionalno privabi obiskovalce, ki jih navdušujejo raznovrstni okusi od blizu in daleč. Gre za edinstveno priložnost, kako obisk starega mestnega jedra in festivalskega dogajanja, po katerem slovi Ptuj v poletnih mesecih, združiti s pristno kulinarično izkušnjo,« je povedala Katja Ertl iz Zavoda za turizem Ptuj. vl