Da bi obiskovalci to lažje spoznali, so se Mestna občina Koper, Občina Piran, Občina Ankaran, Turistično združenje Izola in Društvo vinogradnikov slovenske Istre združili v projektu Gastronomski zakladi Istre in morja – Maristra. Z njim želijo spodbuditi izjemno kakovostna turistična doživetja na temelju vrhunske gastronomije, tesno povezane s krajevnim kmetijstvom in ribištvom.

Troglav, Oriella s črepnjo in vinske Truške

Slovenska Istra oziroma zaledje naše obale ponuja tako čudovite poglede in razglede, da ga z lahkoto primerjamo s Toskano, le da je pri nas v resnici še lepše. Če ne verjamete, se podajte denimo v vas Krkavče in si oglejte tamkajšnji znameniti krkavčanski kamen, menhir ali Troglav, megalit iz staroverske dobe. Nato morda zavijete na bližnjo kmetijo Robivera na pokušnjo istrskih jedi, oljčnega olja in vina, prav tam pa si lahko od blizu ogledate tudi čisto pravega boškarina, veličastno istrsko avtohtono govedo. In to z razgledom od Savudrije mimo Gradeža do naših Julijcev. Vas morda zanima, kako v Istri praznujejo velike praznike? Vprašajte Robija.

Morda pa zavijete v Novo vas, kjer stoji znana družinska gostilna Na burji, ki jo vodijo Oriella, Metka in Moreno. Njena duša je veliko odprto ognjišče, nad katerim v bakrenem kotliču brbotajo mineštre in polenta, na gradelah dišijo morske in mesne specialitete, kar se dogaja tudi pod črepnjo, kjer poleg vsega zmeraj spečejo domač kruh. Vse to pa pospremijo sveži tartufi, divji šparglji, gobe oziroma druge sezonsko dostopne sestavine. Na burji so namreč zavezani izročilu zelene in modre Istre. Sestavine so zato naravne in sezonske, z bližnjega vrta, iz ulova piranskih ribičev in od domačih rejcev, s čimer vzdržujejo izvirno okoliško kulturo in se upirajo svetu nadomestkov. Ste že slišali denimo za prav posebne istrske krvavice? Oriella zna o tradicionalni lokalni kulinariki povedati marsikaj! Ob vsem tem so vrhunska vina okoliških vinarjev in nič manj imenitna oljčna olja tamkajšnjih oljkarjev skoraj samoumevna.

Le kratka vožnja po slikoviti cesti – in že ste v starodavni vasici Truške v osrčju slovenske Istre. Tam najdete družinsko ekološko vinogradniško kmetijo Rodica. Njihova klet, ki jo vodi zelo mlad gospodar, leži nad vinogradi, na vrhu hriba s pogledom na morje Tržaškega zaliva na eni strani in neokrnjeno naravo reke Dragonje na drugi. Tam lahko (po dogovoru) ob ustrezni kulinarični spremljavi pijete vrhunska vina, ki jih pridelujejo na 60.000 trtah, predvsem avtohtonih sort refoška, malvazije rumenega muškata, pa tudi merlota, cabernet sauvignona, syraha in sivega pinota.