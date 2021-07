Na Hrvaškem so v začetku leta zagnali projekt Safe Stay in Croatia (Hrvaška, vaša varna destinacija), s katerim so določili varnostne protokole v turizmu in povezanih dejavnostih. Ob tem je ministrstvo za turizem in šport prispevalo približno tri milijone kun za nakup hitrih antigenskih testov. Dober milijon testov so razdelili javnemu zdravstvu na različnih koncih države. Skupaj z lokalnimi zdravstvenimi zavodi in turističnimi skupnostmi so postavili novih 350 točk, na katerih so testi na voljo domačim in tujim gostom, ki imajo vsaj tri nočitve v komercialnih namestitvah, so za Dnevnik pojasnili na hrvaškem ministrstvu za turizem in šport.

Doslej ni bilo pritožb Na navedbe, ki jih je slišati v Sloveniji, da so testi na Hrvaškem dvomljive kakovosti in da Hrvati v resnici ne testirajo brisov, temveč samo poberejo denar, so odgovorili, da doslej ni bilo nobenih pritožb na veljavnost hrvaških testov, ki jih izvajajo za potrebe turistov. Kot pravijo, uporabljajo teste s skupnega evropskega seznama. Vse hrvaške ustanove, ki opravljajo testiranje, so tudi pooblaščene za izdajo evropskega digitalnega covidnega potrdila. V Zagrebu je skoraj vsak dan videti tuje turiste, kako čakajo v vrsti za test pred eno od podružnic zavoda za javno zdravstvo. Potem ko jim vzamejo bris, rezultate hitrega antigenskega testa kmalu dobijo po elektronski pošti, na rezultat PCR-testa pa je treba počakati nekaj ur. Turistična skupnost mesta Zagreb se je že pomladi odločila, da tujim turistom z vsaj eno nočitvijo v hrvaški prestolnici koronski test subvencionirajo v višini 50 odstotkov. Tako tuji turisti v Zagrebu za PCR-test plačajo 195 kun (26 evrov), za hitri antigenski test pa 75 kun (10 evrov).