Po Luksemburžanih so tudi Finci na začetku evropske sezone namučili Domžale in iz športnega parka odnesli ugoden remi 1:1. Dvoboj ostaja povsem odprt in napredovanje v tretji predkrog konferenčne lige za slovenskega predstavnika nikakor ni zanesljivo. Na evropskem severu ga na povratni tekmi proti konkurenčni Honki čaka stresnih 90 minut ali več.

Honka je ob Kamniško Bistrico prispela z željo po zadetku. Na začetku so finski nogometaši pritisnili in z agresivno igro presenetili domače ter bili zelo blizu hitrega vodstva. Domžalska zasedba je bila zmedena, zatresla se je tudi mreža, a je bil gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Domači trener Djuranović je delil glasna navodila s klopi in njegovo moštvo je začelo uveljavljati premoč. Priložnosti so se vrstile, vendar so bili streli premalo natančni. Prave koncentracije ni bilo niti iz idealnih položajev, ko je bilo treba le še potisniti žogo v gol. Grešili so vsi najnevarnejši domžalski igralci (Jakupović, Husmani, Ibričić, Kolobarić…).

Honka se je izkazala z disciplinirano predstavo, da so imele Domžale s kombinatorno igro malo prostora za udaren zaključek. Ob nepozorni domači obrambi so bili Finci tudi na začetku drugega polčasa bližje vodstvu, a se je z bravuro izkazal vratar Mulalić. Po skoraj 70 minutah so se Domžale vendarle razveselile gola, ko je praktično edino napako v finski obrambi po podaji Karića izkoristil Jakupović s šolskim strelom z glavo. Honka se je hitro vrnila v igro, potem ko Žinič in Jakupović kljub pozivom s klopi nista izbila žoge iz kazenskega prostora. Domžale so do konca tekme ostale brez pravih idej za drugi zadetek, ki bi jim zagotovil mirnejšo pot na Finsko.

»Težka tekma. Nasprotnik je želel igrati in si je ustvarjal priložnosti. Morali smo biti potrpežljivi. Po vodstvu smo bili preveč naivni, a ker gol v gosteh ne pomeni prednosti, ostajamo v enakem položaju kot pred začetkom dvoboja. Na Finskem pričakujem podobno tekmo. Nihče ne bo preračunljiv, saj obema moštvoma zmaga prinaša napredovanje. Učinkovitost je pogojena s kvaliteto, obenem pa je težko prebijati zid, ko se za žogo postavi celotna zasedba nasprotnika. V gosteh bomo morali biti vztrajni,« je komentiral trener Domžal Dejan Djuranović.