V Piranu in Bovcu je ob koncu letošnjega nenavadnega šolskega leta in obenem ob 30-letnici slovenske samostojnosti zazvenela pesem mladih pevk in pevcev Gimnazije Celje Center (GCC), ki tudi v času dela na daljavo niso obupali nad glasbenim ustvarjanjem, saj so verjeli v povezovalno in zdravilno moč glasbe. Šolsko leto in glasbeno sezono so že tradicionalno sklenili s kratkimi turnejami, ki so jih letos v celoti posvetili okroglemu jubileju naše domovine. Nonet GCC z umetniško vodjo Barbaro Arlič Kerstein in Dekliški pevski zbor z zborovodjo Davidom Preložnikom se je med 25. in 27. junijem mudil na slovenski obali, FaVoZa, fantovska vokalna zasedba GCC, ki jo vodi Gregor Deleja, pa je med 9. in 11. julijem obiskala Posočje. Nonet GCC je občinstvo razveselil dan po dnevu državnosti na Tartinijevem trgu v Piranu, maturantke Dekliškega pevskega zbora pa so isti dan pripravile koncert v piranskem križnem hodniku v sodelovanju z Georgios Deep Sea Singers.

Glasbeno zasedbo sestavili tudi v času korone »Kljub težkim pogojem dela smo tudi v času, ko je večino časa pouk potekal na daljavo oziroma po prilagojenih modelih dela, ohranili pestrost obšolskih dejavnosti, kjer pomembno mesto zaseda prav glasba. Na naši gimnaziji je aktivnih kar sedem glasbenih sestavov, ki povezujejo sedanje in nekdanje dijake šole. Ob vajah na daljavo so pripravili tudi številne posnetke, v spletni obliki pa izvedli tudi vse tri tradicionalne koncerte – Miklavževega, novoletnega in pomladanskega, 'v živo' pa tudi turneje ob koncu šolskega leta,« pravi ravnatelj GCC Gregor Deleja. Njihov Dekliški pevski zbor pa se je ob tem še odlično odrezal na dveh spletnih mednarodnih zborovskih tekmovanjih – Aegis Carminis, ki je potekal maja, in Hong Kong Choral Competition, ki je bil prek spleta izveden junija. Na obeh pa so dekleta osvojila zlato priznanje. Mladi glasbeniki GCC pa imajo smele načrte tudi za prihajajočo sezono, ki ob koncertih v domačem Celju in po Sloveniji vključujejo pestro mednarodno aktivnost in snemanja, ki bodo potekala vse do konca avgusta, ko glasbeni solisti z GCC pripravljajo še nekaj nastopov v okviru festivala Poletje v Celju, ki jih bo 19. avgusta zaključila prav posebna glasbena zasedba, ki je bila ustanovljena v času korone – GCC kvintet, v katerem ustvarjajo učitelji glasbe na Gimnaziji Celje Center.