Pustolovščina sredi koruznega polja

Konec tedna sta v Mariboru in Mengšu zaživela koruzna labirinta. Doživljajska parka sredi koruznega polja, v katerem so urejene poti v obliki labirinta, nudita zanimivo in poučno zabavo brez telefonov in računalnikov. Namenjena sta odraslim in otrokom.