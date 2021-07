Thonis - Heracleion je bil do ustanovitve Aleksandrije leta 331 p.n.št. več desetletij največje egiptovsko pristanišče. Mesto, ki je bilo potopljeno po več potresih in plimovanjih, so arheologi odkrili leta 2001.

»Egiptovsko-francoska ekipa je našla ostanke vojaškega plovila iz obdobja Ptolemajske dinastije in grškega pogrebnega kompleksa iz 4. stoletja pr. n. št.,« so po pisanju AFP sporočili z egiptovskega ministrstva za antikvitete.

Kot so pokazale predhodne študije, so 25 metrov dolga plovila z ravnim dnom, velikimi vesli, jamborom in jadri pogosto uporabljali za plovbo po delti Nila. Arheologi menijo, da je ladja, ki naj bi pristala v bližini Amonovega templja na tem območju, potonila po tem, ko se je v potresu v 2. stoletju p.n.št. porušil znameniti tempelj.

»Najdbe hitrih ladij iz tega časa so izjemno redke,« je povedal Franck Goddio iz Evropskega inštituta za podvodno arheologijo (IEASM), ki je vodil misijo.

Podvodni arheologi pa so našli tudi pogrebni kompleks, ki priča o prisotnosti grških trgovcev na tem območju v poznem obdobju starega Egipta. Kot navajajo na egiptovskem ministrstvu, so Grki tedaj prevladovali na tem območju in v bližini Amonovega templja gradili pogrebne komplekse. Dodajajo, da so najnovejše najdbe v odličnem stanju ter pričajo o bogastvu templjev v mestu, ki danes leži pod gladino Sredozemskega morja.