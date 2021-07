Carmichael je v prejšnji sezoni sezoni branil barve Igokee in bil eden od nosilcev moštva iz Laktašev, v novi sezoni pa bo igral za ljubljansko zasedbo.

V dosedanji karieri je 206 centimetrov visoki Carmichael igral za Bilbao, ekipo Iowa Energy v ameriški razvojni ligi, Maccabi Rishon, Banvit, Maccabi Ashdod, Usak, Avtodor, Al Riyadi in Unics Kazan, Tork Konyaspor, Bourg in nazadnje za Igokeo. Za to ekipo, ki je z njegovo pomočjo pripla do polfinala lige Aba, je v povprečju dosegal 8,4 točke, 3,8 skoke, 1,6 asistence na tekmo.

"Lahko smo izredno zadovoljni, da se nam je to poletje pridružil Jackie Carmichael. Za njim je odlična sezona v Igokei, na mizi je imel številne ponudbe, na koncu pa se je zaradi visokih ciljev, ki jih imamo v evropskem pokalu in ligi Aba, odločil, da bo postal košarkar Cedevite Olimpije," je novo okrepitev na spletni strani predstavil športni direktor kluba Sani Bečirović.