ZDA so v ponedeljek Peking obtožile izvedbe marčevskega kibernetskega napada na Microsoft ter so v zvezi z njim obtožile štiri kitajske državljane.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je ob tem dejal, da predstavlja napad na Microsoft Exchange, pomemben poštni in koledarski strežnik, ki ga uporabljajo podjetja in druge organizacije po vsem svetu, del »vzorca neodgovornega, razdiralnega, destabilizacijskega vedenja v kibernetskem prostoru, ki predstavlja pomembno grožnjo našim gospodarstvom in nacionalni varnosti«.

Kitajsko ministrstvo za državno varnost je po besedah Blinkna »ustvarilo ekosistem zločinskih pogodbenih hekerjev, ki izvajajo tako s strani države sponzorirane dejavnosti kot tudi kibernetski kriminal za lastne dobičke«.

Ameriško pravosodno ministrstvo je obenem sporočilo, da so bili štirje kitajski državljani obtoženi napadov na računalnike več deset podjetij, univerz in vladnih teles v ZDA in tujini med letoma 2011 in 2018. Kradli naj bi zaupne poslovne informacije, delovali pa za kitajsko ministrstvo za državno varnost.