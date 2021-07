Domžale odpirajo nov evropski teden, v katerega se podaja četverica slovenskih prvoligašev. Ob Kamniško Bistrico danes popoldne prihaja premagljivo finsko moštvo Honka, ki po analizi trenerja Dejana Djuranovića stremi h kombinatorni igri s kratkimi podajami. Zmagovalca čaka 350.000 evrov iz blagajne Uefe in zelo verjetno mikaven dvoboj z večkratnim prvakom Norveške Rosenborgom.

Domžalsko moštvo je med pripravami tempiralo formo ravno za tretji krog kvalifikacij konferenčne lige, kamor vodi zmaga nad Finci. Potem ko je Domžale na prvi oviri namučil tekmec iz Luksemburga, Djuranović meni, da bodo njegovi varovanci napredovali iz tekme v tekmo. »Dobro smo pripravljeni. Fantje so željni dokazovanja in verjamemo, da bo to opazno na igrišču,« je dejal Dejan Djuranović. Višji je evropski izziv, bolj je motiviran kapetan Senijad Ibričić, ki na najpomembnejših tekmah prevzame večji del odgovornosti in razbremeni soigralce. Ker domžalski športni direktor Matej Oražem rad dobro prodaja, se do konca prestopnega roka obeta še kakšen odhod. Prvi v izložbi je Dario Kolobarić (Domžale okoli njega gradijo svojo igro), agenti pa so pozorni vsaj še na Svena Karića.

Po četrtkovem prihodu iz Luksemburga so bili Domžalčani brez tekmovalnih obveznosti ob koncu tedna, ko se je začela nova sezona v državnem prvenstvu. Trener Djuranović je povedal, da se je moštvo uspešno regeneriralo. Prvi cilj je ohraniti nedotaknjeno mrežo, svojo priložnost pa Domžale vidijo v agresivni igri, s katero bi nasprotnika prisilile v napake. Honka je v nasprotju s slovenskim predstavnikom v tekmovalnem ritmu, saj finska liga poteka celotno poletje. Po dvanajstih krogih nove sezone zaseda skromno osmo mesto v spodnji polovici lestvice.

Napetost pred drugim krogom kvalifikacij za ligo prvakov narašča v Murski Soboti. Če bo Mura izločila bolgarskega prvaka Ludogorec, jo za nagrado čaka preizkus z Olympiacosom ali Neftcijem. V primeru poraza se bodo slovenski prvaki preselili v ligo Evropa in se pomerili s Ferencvarosom ali Žalgirisom. V četrtek se bo na prvi uradni tekmi sezone predstavila prenovljena Olimpija pod vodstvom Sava Miloševića. Ljubljančane čaka test z Birkirkaro z Malte, vendar ne v Stožicah, kjer zaključujejo prenovo igrišča, ampak na veliko manjšem atletskem stadionu v Šiški. Ljubljančani vsako leto neuspešno naskakujejo evropski uspeh. Če bodo preskočili Birkirkaro, se bodo pomerili z makedonsko ekipo Škupi ali portugalsko zasedbo Santa Clara. Žreb v Nyonu je med drugim določil, da Mariborčane v primeru napredovanja proti Hammarbyju čaka obračun s srbskim Čukaričkim ali azerbajdžanskim Sumgaitom.