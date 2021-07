Zmaga izkušenj in modrosti

Vino resda z leti pridobiva žlahtnost, starost je tudi polna modrih izkušenj, a glasbeništvo je v marsičem tudi fizična dejavnost. O tem smo se lahko prepričali že večkrat ob gostovanjih nekoč velikih, legendarnih umetnikov, ki so bili v jeseni svojega življenja samo še slaba senca let, v katerih so navduševali. Toda tega ni mogoče trditi za tokratni koncert Orkestra Slovenske filharmonije, ki ga je vodil štiriinosemdesetletni dirigent Charles Dutoit, kot solistka pa je nastopila letošnja jubilantka, osemdesetletnica Martha Argerich. Pri tem ne mislim le na to, da oba glasbenika žarčita velikansko muzikantsko karizmo, s katero prežemata dela, ki jih izvajata, temveč tudi na povsem tehnično, manualno-telesno plat izvedb. Martha Argerich si je za tokratno gostovanje izbrala pianistično zahtevni Tretji klavirski koncert Prokofjeva, ki pa ga je v tehničnem pogledu kot za šalo in mimogrede stresla iz rokava – pasaže so se kristalno razprostirale in akordi živopisno utripali. Prav iz te izvajalske samoumevnosti, na videz popolne preprostosti, izhaja nenavadno poživljen utrip, lahkotnost, iskanje živih poudarkov prav na vsakem robu partiture Prokofjeva, čemur sledi v počasnem stavku tudi temna umiritev. Argerich je bila torej prav enako osupljiva kot pred dvema desetletjema, ko sem jo prvič slišal. Takšni osupljivosti je tehnična briljanca samo na videz nepomembna vstopna točka, ki omogoča izrazito »duhovno« nadgradnjo: dolge lestvične pasaže postajajo hudomušno nabrite, poudarki iskrivo izstopajoči, melodije bujno frazirane, barvna paleta klavirja nenavadno prilagodljiva. Argerich dokazuje, da je njen glasbeniški duh še kako mladosten!