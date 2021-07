Kako nepredvidljiv je nogomet. Mura je evropsko sezono odprla s šestimi goli v mreži makedonskega prvaka Škendije, potem pa tri dni kasneje doživela hladen tuš na uvodu državnega prvenstva. Prekmurci prvič v zgodovini branijo naslov prvaka in nastopanje na dveh tekmovanjih zahteva svoj davek.

Tabor iz Sežane ostaja strup za velikane. Zelo motivirani Kraševci so z učinkovito igro nokavtirali Muro in vpisali prvo zmago v Fazaneriji (3:0). Z dvema goloma je zablestel Dino Stančič. Tabor se je izkazal s potrpežljivostjo in moštvenim duhom, Mura pa je bila premalo tekmovalna in daleč od šampionskega slovesa. Trener Ante Šimundža je poudaril, da je njegovemu moštvu primanjkovalo taktične kulture: »Nismo bili na ravni, ki smo jo sposobni doseči.« Streznitev za slovenske prvake prihaja pred največjo tekmo v zgodovini kluba, saj bo v sredo v Murski Soboti gostoval bolgarski prvak Ludogorec, ki ima v zadnjih letih bogate evropske izkušnje. Zmagovalec dvoboja bo napredoval v tretji krog kvalifikacij za ligo prvakov, poraženec pa se bo preselil v ligo Evropa.

V prvem krogu nove sezone sta mreži mirovali na kar dveh tekmah. Potem ko so bili novinci v ligi Radomljani bližje zmagi v Šiški proti Bravu, je bil Koper nevarnejši v Kidričevem. »Zadovoljen sem, ker nismo prejeli gola. V minuli sezoni smo dobivali preveč zadetkov in iz obrambe je treba izhajati. Naša osnova je dobra, a bomo morali še veliko postoriti,« je dejal novi trener koprske zasedbe Zoran Zeljković. Za Aluminij je bila točka uspeh, saj je imel Koper predvsem v drugem polčasu dovolj priložnosti, da bi matiral domačo obrambo.

Dvoboj Domžal in Olimpije je prestavljen, saj bodo Domžalčani že jutri igrali v konferenčni ligi proti finskemu moštvu Honka. Ljubljančani so namesto generalke pred evropsko uverturo z Birkirkaro odigrali trening tekmo in za zaprtimi vrati šele ob koncu strli odpor drugoligaša iz Dekanov (4:1).

Aluminij – Koper 0:0 Športni park v Kidričevem, gledalcev 200, sodnik: Obrenović (Ljubljana), rumeni kartoni: Azemović, Bolha, Marinšek, Pušaver; Guberac, Barišić, Colley. Aluminij:Janžekovič, Petek, Azemović, Bolha, Krefl, Prša, Marinšek (od 90. Martić), G. Pečnik (od 84. Pušaver), Kadrić (od 71. Bizjak), T. Pečnik (od 71. Kidrič), Flakus Bosilj, trener: Drobne. Koper: Golubović, Palčič, Žužek, Rajčević, Bručić, Grudina, Parris, Guberac, Vešner Tičić (od 87. Krajinović), Mulahusejnović (od 82. Bešir), Barišić (od 69. Colley), trener: Zeljković. Igralec tekme: Luka Janžekovič (Aluminij). Streli v okvir gola: 1:5, streli mimo gola: 2:6, prosti streli: 17:19, koti: 6:10, prepovedani položaji: 4:2, prekrški: 15:15, število napadov: 102:104, število nevarnih napadov: 58:82, posest žoge (v odstotkih): 47:53.

Mura – Tabor 0:3 (0:1) Strelca: 0:1 Stančič (10), 0:2 Krivičić (57/11m), 0:3 Stančič (60). Stadion Fazanerija, gledalcev 2000, sodnik: Jug (Tolmin), rumeni kartoni: Bobičanec; Krivičić, Briški, Ndzengue, Koprivec, Makoumbou. Mura: Obradović, Karamarko, Maruško, Karničnik, Kozar (od 59. Horvat), Kouter, Pucko, Filipović (od 46. Kous), Maroša, Mandić (od 46. Klepač, od 86. Brkić), K. Cipot (od 46. Bobičanec), trener: Šimundža. Tabor: Koprivec, Ovsenek (od 86. Urh), Nemanič, Briški, Salkić, Grobry (od 86. Zeljković), Krivičič (od 77. Kljun), Kouao, Tolić, Ndzengue (od 77. Stanković), Stančič (od 66. Makoumbou), trener: Božič. Igralec tekme: Dino Stančič (Tabor). Streli v okvir gola: 6:5, streli mimo gola: 7:2, prosti streli: 10:9, koti: 10:1, prepovedani položaji: 1:1, prekrški: 8:9, število napadov: 171:84, število nevarnih napadov: 110:31, posest žoge (v odstotkih): 59:41.