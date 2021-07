Program s kratico DACA je junija 2012 uvedel predsednik Barack Obama, ker kongres ni ukrepal in potrdil zakona s kratico DREAM, ki bi priseljence zaščitil pred izgonom.

Gre za okrog 650.000 ljudi, ki so jih kot mladoletnike v ZDA nezakonito pripeljali starši ali drugi skrbniki in so danes večinoma aktivni člani družbe s službami, izobrazbo in družinami. Druge domovine kot ZDA niti ne poznajo, vendar nenehno trepetajo pred možnostjo izgona.

V časih Obame se je pripravljal zakon o legalizaciji njihovega statusa in pridobitve državljanstva, vendar so ga republikanci blokirali. Obama je zato ukrepal sam in njegova odločitev je bila predmet številnih tožb.

Obamov naslednik Donald Trump je septembra 2017 naznanil ukinitev programa DACA, vendar je vrhovno sodišče sklenilo, da ga ni ustrezno zaprl in program je ostal pri življenju.

Biden je med predvolilno kampanjo obljubljal, da bo uredil status teh ljudi, ki jim zaradi kratice predloga zakona DREAM (sanje) pravijo sanjači.

Ameriški predsednik Biden je danes izrazil »globoko razočaranje« nad odločitvijo zveznega sodnika. Napovedal je pritožbo ministrstva za pravosodje, so sporočili iz Bele hiše. Kot je dodal, pa »lahko le kongres zagotovi trajno rešitev tako, da sanjačem omogoči pot do državljanstva«.

Predstavniški dom kongresa z demokratsko večino je ustrezen predlog potrdil marca, vendar pa so zadeve zastale v senatu. Podporniki nameravajo predlog vključiti v kakšnega od večjih zakonskih paketov, na primer proračunskega, vendar ni zanesljivo, da bodo republikanci v senatu sodelovali.